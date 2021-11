Amar a la bestia

Me pregunto qué hubiese pasado si Dios no hubiese botado del cielo al ángel Lucifer. Me pregunto si esa expulsión lo volvió poderoso y le permitió esparcir sufrimiento en el mundo. ¿Por qué fue creado diferente, separado y más hermoso que los demás? Cuestiono qué hubiese pasado si, en vez de desterrarlo, Dios le hubiese dicho: “Oye, Luci, pero es que tú eres igual que los demás y todos form amos un equipo de apoyo para la humanidad. No te aísles porque perteneces con nosotros...”.