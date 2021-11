De la autocrítica a la motivación con amor

Los científicos que estudian el cerebro han descubierto que no es posible acallar del todo la voz crítica que nos azota por dentro, porque es parte de nuestra configuración por defecto para sobrevivir. Cuando la psicóloga Kelly McGonigal reveló esto, escuché a casi todo un auditorio de 300 personas exhalar con alivio: no era culpa nuestra, ni estábamos meditando mal. ¡El cerebro nos alerta constantemente para que no nos equivoquemos y sobrevivamos!