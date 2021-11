Una póliza para el fin del mundo

En la película "Seeking a Friend for the End of the World", las autoridades anuncian que no han podido detener la trayectoria de un asteroide que chocará con la Tierra en 21 días, y acabará con la vida humana. Al día siguiente, el protagonista, Dodge Petersen, continúa su rutina normal y va a su trabajo en una agencia de seguros. Los clientes llaman frenéticos y preguntan si sus pólizas cubren eventos catastróficos tales como el fin del mundo.