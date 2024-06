Un grupo de investigadores de España también puso su mirada en este juego de mesa, convertido en un deporte de clase mundial hace mucho. En el estudio “Chess Practice as a Protective Factor in Dementia”, publicado en la revista International Journal of Environmental Research and Public Health, en 2019, evaluaron si el ajedrez es un factor protector contra el deterioro cognitivo, que puede disminuir la probabilidad de desarrollar a enfermedad.