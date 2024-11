Vicente “Chente” Ydrach, quien mantiene un pódcast con un importante alcance en el público, hizo unos comentarios discriminatorios e insensibles en su programa contra personas que necesitan una silla de ruedas para movilizarse. Fue intenso al hacer sus expresiones, no se rio, no aclaró sus intenciones y recalcó su idea de varias formas. Dijo que no entendía por qué esas personas “se colaban” en la fila cuando estaban “más cómodos” que otros, entre otras desafortunadas expresiones.