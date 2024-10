Los adultos mayores que viven con VIH necesitan más atención

Parece que fue hace una eternidad cuando, en la década de 1980, empezaron a detectarse los primeros casos del virus de inmunodeficiencia adquirida (sida) y comenzó el asombro por el impacto a la salud y el miedo a morir pues, a falta de medicamentos, fueron muchos los que no sobrevivieron. También, se desató el estigma y el rechazo y abandono por parte de las familias de los pacientes.

Poco más de 40 años después, el desarrollo de la medicina ha permitido que padecer de VIH/sida ya no sea una sentencia de muerte. Pero la persona continúa recibiendo el impacto de esa enfermedad, que le mantiene su sistema inmune comprometido y que resulta en un envejecimiento y deterioro más avanzado de su organismo, con el agravante de que ya no está de moda ofrecerle apoyo a nivel del sistema de salud.

No existe alarma; por lo tanto, se ven como un paciente más, que debe enfrentarse a un sistema de salud fragmentado y al que no hay que educar o asistir. En el caso de los pacientes que ya son adultos mayores, la situación es más grave porque muchos llevan décadas con la condición y su organismo está más frágil; como tenían poca expectativa de vida, no se prepararon para la vejez y viven bajo el nivel de pobreza, entre otras situaciones.