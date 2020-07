Hay que “visitar” a los viejos “de lejos”

El desespero de muchos familiares que tienen a sus viejos en un asilo y no los pueden visitar es totalmente comprensible. No saber realmente si duerme o come bien, si está bien de salud, cómo se ve, si puede comprender realmente por qué no lo están visitando, debe provocar una profunda angustia. Y eso se entiende.

De hecho, Juanita Aponte, presidenta de la Asociación de Dueños de Hogares, me comentaba que las personas que tienen deterioro cognitivo son las que más sufren pues no entienden por qué los familiares no los visitan. Quizás no lo expresan, pero dejan de comer, se ponen agresivos o dejan de compartir o hablar. Eso le rompe el corazón a cualquiera.

Pero, ante la crítica situación que ha provocado el contagio con el coronavirus, no hay otra alternativa que no visitarlos. De hecho, Aponte me dijo que había abogado por el acceso para familiares en una próxima etapa, pero ante las más recientes noticias de contagios, lo descartó. Llamarlos muchas veces, incluso en vídeo conferencia, pasar por el hogar y desde el carro o una distancia prudente verlos y hablarles. Esas son opciones.

Pero he leído los reclamos de algunos que piden entrar a los hogares, incluso he sabido que algunos asilos están dando citas para que los familiares entren a ver a los residentes. ¡Locura total! Cada vez que sienta la urgencia de exigir acceso al hogar donde está su familiar pregúntese, ¿usted lo quiere ver vivo o muerto? Suena cruel. Pero así de cruel es el COVID-19. No da tregua y los que mayores riesgos tienen son los adultos mayores.