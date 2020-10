No es difícil entender la igualdad

Recuerdo con mucho amor y agradecimiento el día que mi papá, mientras me llevaba al hospedaje en que me quedaba cerca de la UPR, me dijo que tenía que estudiar para ser independiente y no estar a expensas de ningún hombre. Me sorprendió ese consejo de mi padre, quien hoy tendría 84 años, y celebré que, aunque no lo pareciera, fuera de avanzada y me viera como una persona con las mismas oportunidades que las demás.