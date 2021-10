Agárrense que llega el lunes

Llegó el día de mañana, del que hablé hace poco. Y tenemos que cuidarnos de que no llegue el de pasado mañana, que a lo mejor es peor. Desde esa realidad, ya no queda mucho más que decir, salvo especular un poco con lo que la jueza Laura Taylor Swain tenga pensado ordenar dentro de menos de 24 horas. Digo ordenar porque, aunque no suene a orden, y ella no lo verbalice como orden, será una orden.