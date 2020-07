Almuerzos temerarios

La gobernadora hubiera dado un golpe maestro en su campaña política si, luego de recoger el dineral con el que le colaboraron los integrantes de la Asociación de Hospitales, en una comida de recaudación de fondos, hubiera anunciado que lo recaudado esa noche iría destinado en su totalidad a comprar pruebas de coronavirus.

Los asistentes a la velada se hubieran quedado con la boca abierta. Los camareros hubieran dejado caer las bandejas con escándalo de cristales rotos. Los medios lo hubieran reseñado con grandes titulares, y los adversarios hubieran dado un puñetazo en la mesa diciendo que cómo no se les había ocurrido a ellos.

La gobernadora y su equipo seguramente tienen deudas, o anuncios que quieren pautar, y se dedican a arañar el dinero como pueden, sin meditar en otras estrategias.

No saben. No han aprendido nada. No ven la realidad tal cual. La gobernadora mejor debe empeñar sus joyas, hipotecar la casa, cualquier cosa para pagar los gastos de campaña. Pero el dinerito recogido, todos los cheques, se ponen al cuidado de un banco, y se destina a la compra de reactivos para pruebas.

Sé que son tiempos duros. Los grandes contribuyentes, que antes aportaban fortunas por debajo de la mesa, saben que los funcionarios electos van a tener escaso radio de acción en el futuro, cada vez menos. Si donan grandes sumas, es muy difícil que las recuperen —con creces— mediante contratos y chanchullos de diversa índole. Los alcaldes, por ejemplo, tienen poco que ofrecer. Los candidatos a la gobernación saben que a partir de enero, el que inaugure el cuatrienio habrá de enfrentarse a un gobierno paralelo, cada vez más exigente, que será el que forme la nueva Junta de Control Fiscal y el “coordinador” para la reconstrucción. Bajarán múltiples decisiones de la jueza que interviene en el proceso de bancarrota, y se incrementará algo que hemos pasado por alto en estos años: el trabajo de pesquisa y rastreo desplegado por los bonistas.

Nadie se crea que los abogados de los buitres y los menos buitres se limitan a presentar reclamaciones ante la jueza Taylor Swain y se cruzan de brazos mientras esperan por las citas en el tribunal. Por el contrario, tienen colaboradores trabajando a destajo, gente que investiga, se infiltra en el gobierno y detecta irregularidades, para luego poder argumentar que, mientras a los bonistas no se les paga hace cuatro años, el dinero se dilapida en boberías, y encima se reparte en chanchullos.

Antes no era así. Antes les importaba un rábano que los alcaldes, legisladores y jefes de agencia se movieran a su gusto y beneficiaran a los amigos, reclutándolos con sueldos de vértigo, o favoreciéndolos con contratos a cambio de una comisión. Pero todo cambió hace cinco años, cuando el entonces gobernador Alejandro García Padilla reconoció que la deuda era impagable y pidió a los acreedores que “compartieran el sacrificio”… Saltaron las alarmas y empezó el amargo despertar de los buitres, que con todo y lo listos que son, se quedaron dormidos y pensaron que nunca íbamos a llegar a esto.

Un año y medio después de esa famosa alocución de García Padilla, entraba a La Fortaleza el hombre que tiene en su currículo el honor de haber irritado a Washington y a los bonistas al nivel de desesperación, y hasta el punto de obligarlos a ponerlo de patitas en la calle. Así partió Ricardo Rosselló. Desde el norte lo tenían leído y más que leído. Díscolo como un príncipe, en fin, inaguantable.

La semana pasada, la Comisión Estatal de Elecciones andaba llorando por los rincones, quejándose de que no tenía papeletas ni tinta indeleble. Me pregunto, ¿qué hubiera pasado si, en un gesto de desprendimiento histórico, Wanda Vázquez coge los $50,000 que recogió y compra la tinta indeleble, o hace un abono a la imprenta para que suelte las papeletas?

La misma persona que dos días antes se erigía en la Robin Hood de los hospitales y los médicos, va y les pega un sablazo a la hora del almuerzo. ¿Y qué importancia tiene que haya sido al almuerzo? Ah, no me pregunten a mí, ella insistió en que había sido al almuerzo, como si la luz le quitara peso al “filet mignon”. O anticipándose al insidioso comentario de que se bebió vino y eran más de la siete.

Bueno, eran más de la siete de la mañana, pero aún no había caído la tarde. Y se dice que se le requirió al personal encargado de atender al grupo, y no sé si al de cocina, una prueba negativa del virus. Tampoco era cosa de sentarse a la mesa tan panchos, sin mascarilla ni nada, a expensas de que les dieran un tenedor “premiado”.

En su defensa, la gobernadora dijo que al reunirse con ese grupo de 15 o 20 comensales (19, señora), no hizo nada que no hayan hecho los demás candidatos. Otro desliz. Ella no es los demás. Ella gobierna. Agregó que hay una “agenda política para perjudicarla”. Pues claro que hay agendas políticas para perjudicar a todo el mundo. ¿O nos caímos ayer por el hueco del árbol de “Alice in Wonderland”? Las primarias están a la vuelta de la esquina. Las elecciones generales, también. Lo que sobran son “agendas” de todos contra todos. Así funciona esto.

No se me haga la santa.