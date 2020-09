El debate del jueves

Muchos tenemos ganas de que pasen por fin las elecciones para comentar con tranquilidad los resultados, el trasfondo y la repercusión para el próximo cuatrienio.

Sigo pensando que, en ausencia de grandes transformaciones políticas y sociales en el horizonte, por las razones que todos conocemos, y entre las que están la bancarrota y la creciente dependencia —realidades que no se deberían ignorar—, se está recurriendo a los argumentos más trillados, a la superficialidad y las arengas fáciles.

La artillería mayor de la campaña, todo lo que se han guardado en la manga los candidatos, mayormente trapos sucios de unos y de otros, me imagino que irán saliendo en octubre. Si los sacaran desde ahora pueden diluirse en el fárrago de noticias tremendas que se atropellan unas a otras.

Vivimos una época preeleccionaria en la que acaso por primera vez en la historia ocurren demasiadas cosas a la vez, y todas más importantes que escoger al próximo gobernador. La pandemia es lo primero. Se acerca un arduo periodo de prueba en el que se verá si la distensión controlada del confinamiento no dispara los números. Son dos semanas para que empecemos a ver los resultados. Si la cosa se mantiene más o menos, no habrá que volver atrás. La mayoría de las personas con dos dedos de frente seguirá cuidándose hasta que se despeje el panorama.

Ignorar olímpicamente los retos económicos, las complejidades de la bancarrota, las negociaciones con los acreedores, que deben continuar, y las relaciones con la Junta de Control Fiscal bajo la Ley Promesa, es otra de las argucias, de las frivolidades que caracterizan esta campaña.

Porque decir que “vamos a reactivar la economía”, es un camelo que no explica nada. Lo mismo que afirmar que “iremos a negociar con el Congreso” (la permanencia de la Junta), promesa que carece de toda verosimilitud, cuando el horno no está para galletitas. Allá afuera están los acreedores, listos para saltar, no como buitres, sino como tiranosaurios, si en un descuido se abren las compuertas y pueden radicar sus demandas de cobro, sin más dilación ni contemplaciones. Y eso no lo frenan las protestas, ni las quejas ante el Comité de Descolonización de la ONU (para lo que ha servido), ni menos un gobernador que en la campaña ha prometido una auditoría. Eso se dilucida en los tribunales de la metrópoli, y las sentencias se cursan a través de las rutas bancarias, que son sinuosas y virtuales.

¿Es falso esto?

Sé que alguna gente considera reaccionario recordar tales verdades. Pero es todo lo contrario: lo verdaderamente retrógrado y desleal es esquivar el análisis.

Vamos a ver qué nos dicen los candidatos en el debate del próximo jueves. Si van a repetir que “van a incentivar la agricultura”, también que expliquen cómo. Porque en este periódico se han publicado decenas de notas, año tras año por el mes de octubre, sobre la crisis cafetalera, los problemas concretos que enfrentan los caficultores, no solo la falta de manos para la recogida (que más no se puede ofrecer para que la gente vaya y recoja), sino otro montón de necesidades que tiene esa industria. Que si evaluación de los suelos, que si la diversificación de las semillas, que si la cal, que si los seguros. Ninguno de esos que van a debatir el jueves ha recogido un grano de café en su vida. Ninguno de ellos tampoco va a explicarnos por qué vergonzosa razón en los supermercados tenemos que comprar “Mexican guavas”. A ver. ¿Han estudiado a fondo los problemas de la agricultura? ¿Han leído la historia de los golpes agrícolas que se ha llevado el país a través de los años, por desastres naturales o por el abandono de las fincas?

El mar no existe. Fíjense que ninguno de ellos ha hablado de la industria pesquera, o de la posibilidad de desarrollar aunque sea una pequeña industria pesquera. Es que la agricultura da más de sí para soltar generalidades. Y falta esa profundidad de gentes de Estado, como si estuvieran concentrados en lo chiquito, la pesca del voto más impulsivo. No corre el debate hacia las iniciativas tecnológicas o farmacéuticas, o hacia la proyección de Puerto Rico a nivel internacional. Para eso hay que amanecerse leyendo, y la verdad es que Twitter y el “facebook live” les toma demasiado tiempo.

Yo estoy segura que a la mayoría —exceptuando a Dalmau— los sientan y les hacen un examen sobre la historia electoral de Puerto Rico, y no pueden contestar ni la quinta parte de las preguntas.

El periodista Antonio Quiñones Calderón está publicando en este diario, en una serie de columnas, un recuento fascinante desde la primera elección general en 1900 hasta la de 2016, con un rico anecdotario y un rigor estadístico que nadie más se había ocupado de rescatar. El viernes pasado hablaba del primer plebiscito celebrado en Puerto Rico, ganado por la independencia.

Léanlo los candidatos, les va a venir bien.

Yo espero con ansias el jueves para sentarme a oírlos.

No tengo perdón.