El novelista austriaco Stefan Zweig, sostenía, en la biografía de la reina María Antonieta —guillotinada en los albores de la Revolución Francesa— que la historia de Francia hubiera sido diferente si el matrimonio de su paisana, pues María Antonieta era también austriaca, se hubiera consumado el mismo día de la boda, y no siete años más tarde, cuando su marido accedió a someterse a una cirugía que le permitió cumplir.

Otra historia, de proporciones algo más… ¿cómo lo explico?, algo más viriles, se desencadenó en un pueblito de la costa norte de Islandia, en los años cuarenta, cuando unos niños encontraron en la playa los restos del pene de una morsa y, al entrar en el salón de clases, se lo tiraron encima a otro niño para hacerle la broma. Esa es la historia extraoficial que me han contado. La oficial es que al niño le regalaron una verga de toro convertida en látigo para pastorear ovejas, y enseguida le dieron otra, y luego una tercera, y ahí empezó a coleccionarlas. Pero no solo las de toro, sino que se aficionó, quién sabe si por la broma de la que fue objeto, a coleccionar los miembros viriles de otros muchos animales. Cuando se hizo adulto, ya siendo un profesor de historia, casado y con dos hijos, Sigudur Hjartarson, que así se llama el fundador del único museo de penes en el mundo, tuvo la gran idea de buscar un lugar donde la gente pudiera admirar sus “piezas”.

Se dio el caso de que, hace meses, vi la noticia de la muerte de Hjartarson en la televisión, y como en aquel viaje no tuve tiempo de visitar su museo, del que ahora se ocupa el hijo, pues me acerqué hace unos días. Lo más curioso es que, cuando pregunté en la calle, en dos ocasiones, si estaba bien encaminada al Phallological Museum, nadie sonrió con malicia ni lo tomó a chiste, como hubiéramos hecho en nuestros países caribeños. Nadie me lanzó una miradita pícara o un comentario fuera de lugar. Hjartarson hizo claro desde un principio que su museo tenía un propósito científico, jamás erótico o pornográfico. Allí uno observa la extensa colección de penes como podría observar una colección de antiguas máquinas de escribir, con el mismo rigor, y resulta que, aparte de los miembros viriles de los animales reales (el del güimo hay que verlo a través de un cristal de aumento), se incorpora a la exposición un elemento fundamental de la cultura islandesa: ¿cómo son los penes de los elfos, los troles y los traviesos “jólasveinar”, esos diablillos que solo aparecen por Navidad? Pues invisibles, por supuesto, dejando su aspecto a la imaginación del visitante.