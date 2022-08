¡Hay que casarse!

Hace algunos años, estando en Berlín, e interesada por visitar el Cementerio de los Suicidas, al oeste de la ciudad, para llegar al cual había que coger guaguas y trenes y hacer transbordos complicados, solicité la ayuda de un guía que resultó ser cubano. Por el camino me contó que había llegado a Berlín en calidad de estudiante, junto con otros jóvenes becados por la República Democrática Alemana. Allí los sorprendió la caída del muro y desde La Habana les ordenaron que regresaran inmediatamente. Carecían de permisos laborales y se reunieron para ver si se les ocurría una solución que les permitiera quedarse en Alemania. En determinado momento se unió al grupo otro cubano que les aseguró que él no tenía que irse. Le preguntaron por qué, y la respuesta fue que como se había casado con una alemana, podía acogerse a la ciudadanía de su esposa y buscar trabajo. Me cuenta el guía que en ese momento todos aquellos estudiantes se miraron y dijeron al unísono: “¡Señores, hay que casarse!”. Eran fuertes y jóvenes, y no les fue difícil conseguir esposa.