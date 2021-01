Intelectuales: ¡a las tomateras!

Miren que se ha especulado sobre la entrevista a Ricardo Rosselló aparecida en The New York Times... Miren que me han preguntado si pienso escribir de eso. La respuesta es no. A mí ese señor no me interesa en lo más mínimo. Me interesó en aquel momento del verano en que ocurrió su defenestración, porque hice mi lectura particular de lo ocurrido y el tiempo demostró que esa lectura no iba muy descaminada. Hoy nos gobierna Pierluisi.