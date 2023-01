La farándula al banquillo: el sainete de Sixto George

El juez Besosa debe estar hasta la coronilla, y lo comprendo. Yo estoy hasta la coronilla y me comprendo. Pero eso sí, entre col y col, no he podido evitar la risa con la lectura de algunos reportajes sobre el juicio, sobre todo aquellos que se han escrito en torno a las actuaciones de Sixto George, acusado de extorsión, y las declaraciones del exsecretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza, Anthony Maceira, testigo en el proceso.