Las propuestas de los candidatos: merengues flotantes

En enero, después que el polvo de las elecciones se asiente y haya tomado posesión el nuevo gobierno, habrá que ver cómo se mantienen las propuestas de los candidatos a la gobernación, según lo que prometen ahora y lo que será la realidad después.

¿No han oído a esa gente que dice que el próximo gobierno tendrá decenas de miles de millones a su disposición, y que por eso debe escogerse al más honesto?

Pues sí, hay que votar por el mejor, pero por razón de que tendrá que lidiar con una situación muy delicada, no porque va a hacer lo que le dé la gana con el dinero federal. La absoluta verdad es que en manos del gobierno ni de la Legislatura van a quedar esos miles de millones que ya están asignados. A partir de enero, tan pronto se nombren los nuevos integrantes de la Junta de Control Fiscal y se defina —es más, ya debe haberse definido— la posición que finalmente asumirá el contralmirante Peter Brown, a cargo de la reconstrucción, la persona que llegue a La Fortaleza tendrá que andar con pies de plomo, así como los miembros de su gabinete.

En el resumen de la comparecencia de cinco de los candidatos a la gobernación en un foro organizado por el Colegio de Contadores Públicos Autorizados, el único que se refirió a la Ley Promesa y a la Junta —no así a las decisiones que estará tomando la jueza Laura Taylor Swain—, fue el independentista Juan Dalmau, quien expresó que su gobierno combatiría tanto al organismo de control fiscal como a la propia ley.

Puede decir lo que quiera, pero aunque en el norte resultara victorioso el candidato demócrata, el estado de fiscalización sobre la isla no va a variar, al contrario, enviados especiales y síndicos van a apretar las tuercas, porque la deuda sigue ahondándose como una herida abierta, y nuestro sistema financiero está demasiado atado al estadounidense como para tomar decisiones tajantes.

En un país que maneje su propio sistema de producción, autosuficiencia alimentaria y banca nacional, tal vez podría negociarse una salida distinta, sin el peso de un fuerte control foráneo. Pero en Puerto Rico, en estos momentos, no. Eso es algo que tiene que trabajarse y que tomará años.

La realidad es que así, de sopetón, intentar sacudirse un control que ha sido impuesto a causa de la dimensión desmesurada de la deuda y la voracidad de los acreedores, que están simplemente esperando un desliz para caer sobre el país y la hacienda pública, mediante demandas en los tribunales de la metrópoli, es una fantasía.

Los candidatos saben que a la gente en general no le gusta escuchar verdades incómodas, ¿y cuál es su estrategia entonces? Fácil. No tocan el tema.

Las “ideas” que vertieron los candidatos en el foro de los Contadores Públicos se quedan en el aire, son generalidades. ¿Hay generalidad más tonta que decir “revitalizaré la economía”, sin decir el cómo?

Algunos, como Charlie Delgado Altieri, proponen más burocracia, más grasa. Una “unidad de detección” de fraude con auditores forenses, un Consejo de Desarrollo Económico y Social, y la recapitalización del Banco de Desarrollo Económico. Muy bonito todo, ¿y el dinero? ¿De dónde va a salir el dinero para todo eso? Hablan de recapitalizar un banco como si fuera llenar una botella con maví.

El candidato Pedro Pierluisi continúa aferrado al canto de sirena de la estadidad. Imagínense que no tuviera que convencer a nadie en Puerto Rico porque todo el mundo estuviera del lado de la anexión, ¿de verdad piensa que el Congreso va a mirar esa fórmula con mejor talante? ¿De qué manera tienen que decirle no? No diciendo nada. Por ejemplo, Biden diría No sin abrir la boca. Todavía no la ha abierto.

Alexandra Lúgaro insiste en el tango de la confianza que ella traerá de vuelta, más el florecimiento de la enseñanza pública, la vivienda y la salud universal. Muy bien, de nuevo, ¿cuál es la fuente de ingresos para todo eso? Porque si está contando con los fondos federales, que sepa que no los manejará ella ni su equipo. El gobernador electo será un simple intermediario entre lo que disponga esa capa administrativa superior —que va a imponerse con más fuerza a partir del próximo año—, y los ajustes que se ordenen para las distintas instancias gubernamentales.

César Vázquez está muy relajado en su tranquilidad de que no va a ganar, y es por eso que la reportera que cubrió el evento dijo que había sido el más específico a la hora de abordar ciertos temas. Debería caérseles la cara de vergüenza a los demás. Que un recién salido de las catacumbas evangélicas hable más claro que ellos.

El viernes se daba a conocer una carta de la directora ejecutiva de la Junta, Natalie Jaresko, por si alguien se había olvidado de ella. En esa misiva pide una serie de documentos sobre los puestos de confianza convertidos recientemente en puestos de carrera. Le da de plazo al gobierno hasta el 11 de septiembre para que le contesten. La Junta se cansa de mandar cartas que, o bien son ignoradas, o las contestan a medias, o incluso las replican con mentiras. Me parece que esas cartas son un mero trámite para dejar constancia, para ir acumulando evidencia. Y que las consecuencias se van a ver muy pronto.

Alguien estará guardando esos documentos, y no solo Jaresko en sus archivos. Los miembros de la Junta que se fueron tal vez pensaron que no les interesaba estar para la siguiente etapa. Se acerca una “nueva normalidad”, que es la que evitan mencionar los políticos.

Mientras tanto, que sigan inventando merengues en el aire.