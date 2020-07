Mi síndrome de Estocolmo

La gran intelectual Luce López Baralt publicó ayer una bellísima columna en la que se refería al llamado Síndrome Stendhal, especie de soponcio que se produce al contemplar una obra artística insoportablemente bella. A los acordes de una pieza musical, o ante la profundidad de un paisaje, también puede atacarnos el síndrome. Y al mirar ciertas esculturas, o incluso al roce de la turgente carne.

El primero en describir el síndrome, en sus libros de viaje, fue el novelista francés Stendhal, seudónimo con el que firmaba sus libros.

Stendhal escribió, entre otras muchas cosas, dos novelas grandiosas: “El rojo y el negro” y “La cartuja de Parma”. Novelas gordas y absorbentes, que no se pueden soltar. Esa es la literatura que vale la pena leer. Ese debe ser el único criterio para venerar a un autor: que uno no quiera que termine nunca.

Stendhal no era fácil. Cuando se enamoraba y no era correspondido, le daban ataques similares al que le dio en la Basílica de Santa Cruz, en Florencia, donde están enterrados Galileo Galilei, Maquiavelo y Miguel Angel. Estando en esa basílica, y mirando los vitrales y los frescos del techo, al escritor le dio un vértigo, un éxtasis (él mismo lo describe así), unas palpitaciones que lo hicieron trastabillar y rodar por el suelo. Y siguió padeciendo aquellas sacudidas, y contándolas, al punto de que ahora cualquier emoción fuerte provocada por un intenso placer estético, se define como Síndrome Stendhal.

No confundir con el Síndrome de París, diagnosticado por primera vez por un psiquiatra japonés. Imagínense. Se trata del supuesto choque emocional que reciben las personas que van a París y esperan encontrarse con no sé qué, algo que han visto en láminas y no con la ciudad real. Entonces sienten desilusión y ganas de tirarse al Sena, puesto que son presa de alucinaciones y delirios. Qué miedo.

El llamado Síndrome de Jerusalén es más o menos la misma cosa, pero en Tierra Santa. Y leí que lo padecen generalmente cristianos que se impresionan al hallarse de pronto en los lugares con los que han soñado leyendo la Biblia. También sufren alucinaciones y trastornos de la personalidad, y se dice que cada año unos 100 peregrinos tienen que ser tratados en los hospitales de la zona por culpa del síndrome.

A ver si lo ideal va a ser quedarse en casa.

Claro que si uno camina un rato por Hato Rey y empieza a encontrarse con las gallinas rodeadas de polluelos y los cerditos vietnamitas, a lo mejor no sufre el Síndrome Stendhal, ni el de París, ni el de Jerusalén. Pero algún síndrome le dará a uno.

Ayer domingo, por ejemplo, salía yo en el carro y veo venir un doberman pinscher miniatura, caminando despacito junto a un gallo. No supe qué hacer, paré el carro y me bajé para llamar al perrito, que salió disparado, y el gallo corriendo tras él.

Qué síndrome le puede dar a una persona cuando ve una escena como ésa. Díganme. Qué psiquiatra se ofrece para diagnosticarlo.

Yo ya sé que tengo por lo menos un incipiente Síndrome de Estocolmo. Estoy adaptadísima al encierro y hasta siento simpatía por la gobernadora cada vez que sale por televisión y amenaza con encerrarnos más.

Empiezo a querer que no me suelte.