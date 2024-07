Morir en Grecia

Para aquellos que siguen la actualidad internacional —la verídica, la que se obtiene de la lectura de tres o cuatro periódicos diarios, no la del baile narcisista en las redes— es más que evidente que los veranos, esos meses que coinciden con las vacaciones laborales o académicas, ya no son lo que eran. Habrá que irse cuestionando si el calentamiento global no cambiará nuestros hábitos de descanso y diversión a la vuelta de muy pocos años.