Adiós, Dr. Elías Gutiérrez

Me enteré del fallecimiento, acaecido en Texas el pasado domingo, del Dr. Elías Gutiérrez, economista y planificador, y de inmediato me acordé de cuando lo entrevisté. Amable, experto, magnífico comunicador, amigable, simpático… Estas características fueron muy importantes para mí porque estaba trabajando como reportera en el desaparecido periódico El Mundo y me habían asignado un tema relacionado con la economía de Puerto Rico.