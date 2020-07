Agua/cero

La intermitencia ya parece un regalo de los dioses que han gobernado esta isla, esta isla que se ha definido y vendido siempre como un paraíso en el que se encontrara de todo y no faltara nada.

Como la copia caribeña de la perfección en la que turistas toman sol y nadan en sus playas y bailan y practican su español.

Pero en estos momentos algunos de sus residentes se preparan diariamente para su nueva aventura de verano, la carencia calendarizada – hoy tienes agua, mañana no, y así hasta que las nubes decidan depositar su líquido en los lugares exactos y pongan fin a la pena y la incertidumbre.

Y es curioso porque estos días de contratiempos hacen perfeccionar y hasta sentir cariño por esos diálogos de la carencia que ahora es necesaria e impuesta. Contar los envases y las botellas para asegurarse de que mañana serás un hombre libre, limpio y perfumado después del baño y que ninguna falta temporal se interponga en el camino de la normalidad.

PUBLICIDAD

Y desde ese panorama se habla y se piensa, ahora en esta isla encantada desde eso que está hoy pero no mañana. Desde la fragilidad absoluta de las carencias que nos persiguen, desde esa obligación momentánea, o más que momentánea, de carecer ahora para luego disfrutar de algunos ratos de, digamos, tenerlo todo, todos los servicios básicos ahora interrumpidos.

Y ha pasado antes en otras circunstancias.

Esta vez no ha sido un huracán, en cuya época desafortunadamente estamos, pero suscita la misma tristeza emocional, la rareza anímica que se establece cuando ya no hay duda que hace tiempo, mucho mucho tiempo, que las cosas no andan bien.

Y se espera, claro que se ha esperado a que llegue el agua a la hora que la prometen. Nunca ocurre. Y se espera que se llenen los embalses. No ha pasado. Y lo que hay es agua/cero en medio de una pandemia. Y hay que lavarse las manos.