Estado fallido

A continuación, una serie de notas al calce sobre el fracaso.

La gente negra importa. El asesinato de George Floyd desató un hastío colectivo que lleva años bullendo. El manejo de la pandemia impactó desproporcionadamente a negros y latinos en una sociedad que no cuenta con una red social de apoyo. Sazonando con precisión las protestas que se han hecho sentir a lo largo del país.

Intervención federal, de la equivocada. El presidente de Estados Unidos ha sido un ente divisorio. Politizó la pandemia, arruinando la ya tronchada imagen del país ante el mundo (menos en Puerto Rico donde insistimos en adular el vacío) y valorando la propiedad por encima de la gente. Envió tropas al estilo agente fronterizo de ICE a Portland utilizando armas militares en contra de los protestantes (jóvenes, periodistas, madres, padres, abuelos y veteranos) y amenazando con hacer lo mismo en otras ciudades.

Trabajadores esenciales, un eufemismo. Una descripción engañosa. Un parche para evitar lograr los cambios estructurales necesarios para crear una sociedad justa para los latinos y la gente negra quienes en su mayoría ocupan estos puestos. Sin ellos, no marcha la economía. No hay cosecha, cajeros, entregas. Sin ellos, el sistema colapsa. Siguen cobrando un sueldo de miseria.

Sistema de salud, un desastre. Atar la salud al empleador, un fracaso. Sin trabajo, no hay seguro y son millones los desempleados. Las facturas hospitalarias en Estados Unidos son atroces. Michael Flor de Seattle, Washington sobrevivió al COVID-19 luego de 62 días en cuidado intensivo. Su factura es 181 páginas. Los costos: más de $1 millón al son de $9,700 diarios. Pagar un poco más en impuestos para contar con cobertura nacional, Medicare for All, ya no parece tan descabellado.

¿Red de apoyo social? El gobierno federal envió un solo pago de $1,200 de nuestro dinero en contribuciones. El Senado republicano no quiere extender el pago federal por desempleo aduciendo que la gente no quiere trabajar porque ganas más cobrando desempleo. No hay trabajo. Jeff Bezos de Amazon sigue sin pagar contribuciones, el hombre más rico del mundo.

COVID-19. No, no es una mentira. Las enfermedades nuevas son reales. Politizarlas para ventaja electoral y dividir un país es ser incompetente.