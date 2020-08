Las seducciones electorales

Quizás no les guste el resultado, pero posiblemente les agrade el proceso.

Primero, aquí el resultado: un rápido divorcio de la política isleña y de las elecciones.

El proceso para llegar a ese resultado: estuve en busca de signos y de actos de decencia pura.

Y la confesión: llevo meses de decepción con todo candidato, con sus voces, con sus fotos en las avenidas, con los manejos de las primarias y las secundarias, con la tristeza y el coraje que todo ha dejado.

Y no es que solamente no se delate la decencia en los ojos de esas fotos ineludibles que se encuentran en cada semáforo, sino que gran parte de los candidatos y candidatas exhiben un cansancio y una abulia que desafía cualquier intento de descripción.

Así que los evito.

Nunca antes me había encontrado en esta posición. Todos somos seres políticos, así que no me canto como una excepción. Votar siempre ha sido esencial para mí porque quizás es la única parcela de poder ciudadano que nos queda. Bastantes veces he discutido con amigos por su desinterés en una que otra contienda, y los he animado a que, sea cual sea su predilección, no dejen de estar allí en la fecha señalada, que no dejen de votar, que no dejen de hacerse sentir.

Pero es que uno siente cuando siente, y las votaciones nunca deben ser simulacros.

Algo tiene que llevarnos a ellas, algún deseo de completez o de cambio.

Ausente ese deseo, votar es un juego inútil.

Si de verdad han intentado desplegar los candidatos sus almas y deseos, sincerarse con la verdad, no lo he percibido.

Quizás soy yo, que después de haber cubierto tantas elecciones veo las carencias por todas partes.

Pero es que ni siquiera esta vez han intentado el arte de la seducción, que es estratégica y siniestramente fundamental para un político.

Ni siquiera eso.

Así las cosas, que alguien me seduzca en cuatro años, que lo intente. A ver si lo logra.