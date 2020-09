Los candidatos tienen que comprometerse y cumplir

¿Qué es un empleo digno? Hoy día conocemos como empleo digno todo aquel que no sea por debajo de la mesa, que no sea en un punto de drogas, que no reproduzca la economía informal. Son esos que no te dan el “dinero fácil”, como solemos decir y escuchar por ahí.

La realidad es que un empleo digno es aquel que te provee una estabilidad económica justa y “sin aprietos”. Un empleo digno es ese con el que puedes cubrir cada una de tus necesidades básicas y que te da la oportunidad de tener un fondo de ahorros. Son esos trabajos en los cuales se respeta tu tiempo y esfuerzo, manteniendo intacta tu dignidad y la de tu familia. Además, ese empleo digno del que hablamos incluye por razones bastante obvias un salario justo.

En Puerto Rico, lamentablemente, no contamos con un marco legal justo, balanceado y atemperado a la realidad actual, que vele por el bienestar y el éxito de los miles de trabajadores, trabajadoras y familias puertorriqueñas.

La mayoría de los jóvenes puertorriqueños no contamos con las herramientas necesarias que nos permitan a todos salir de la pobreza y asegurar un futuro digno. Somos muchos, somos más de 152,700 jóvenes entre 18 y 24 años viviendo bajo los niveles de pobreza.

Es momento de provocar un cambio, exigiendo a los que aspiran a dirigir el gobierno que establezcan nuestro bienestar como la más alta prioridad. Debemos velar y exigir que sus planes de trabajo incluyan propuestas concretas para atender el tema de la pobreza infantil y el desarrollo económico. Ahora es el momento de exigir. Si quieren nuestro voto, si quieren nuestro apoyo, si quieren nuestra confianza, tienen que comprometerse a reparar y corregir las injusticias que las comunidades pobres de Puerto Rico hemos sufrido por años. Al final, todos somos Hijos de Borinquen y necesitamos un gobierno que cuide y vele por el bienestar de cada uno de nosotros. Por eso, no basta con comprometerse. Hay que cumplir.