Retomemos la contracultura de los años 60

En Estados Unidos, los 1960 fueron la década de la contracultura hippie. En plena Guerra Fría, inspirados por corrientes culturales como la literatura Beat y la música rock, movimientos como la Nueva Izquierda y la campaña para el desarme nuclear, y prácticas espirituales como la meditación trascendental, miles de jóvenes occidentales se entregaron al llamado de Timothy Leary (pionero del LSD) a turn on, tune in, drop out—”enciende, sintoniza, abandona”.