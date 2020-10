Una sociedad de libertinos

El país es una efervescencia de dolor e injusticias. Una amalgama insostenible de rencores y guerras donde sobrevive el más fuerte. Una vergüenza e incivilización que se atreven a excusar tras la libertad y la expresión. Qué equivocados estamos como sociedad, si podemos denominarnos tal cosa. La libertad y el libertinaje no son lo mismo y en este país ejercen más el segundo que el primero, porque la libertad conlleva responsabilidad que pocos aceptan asumir so pretexto de una opinión o una libertad de expresión que en realidad no es más que una farsa, una degeneración última de las garantías individuales del ciudadano, para humillar, golpear, lastimar e incluso, asesinar conciencias.

Qué tanto seguimos involucionando, que muchos creen que por tener derecho a opinar y expresarse, los demás tenemos la obligación de escucharlo. Hay opiniones que no merecen ser escuchadas o que no aportan nada. Son palabras al vacío, palabras absurdas e irrelevantes que en ocasiones quien la pronuncia no tiene otro propósito más que el de lastimar. Eso, sencillamente, porque nunca solemos preguntarnos el para qué de nuestras acciones, porque somos una masa sin rumbo, unos libertinos de pensamiento que no hacemos más que, cual víboras, intentar opacar y devorar a quien no se acopla a nosotros. Así empiezan muchos con sus hijos, cuando no piensan igual: “tú no sabes lo que dices”, “tú no piensas”, “tú no sabes nada”. Y así, desde un vínculo tóxico, quieren domar a toda la sociedad para que piense igual. Porque crecemos castrando ideas y sueños. Qué mucho nos falta por crecer, por razonar, por trascender.

PUBLICIDAD

El día que desarrollemos la capacidad de cuestionarnos a nosotros mismos y dejemos de repetir, faltos de lectura y análisis crítico, seremos un mejor país. Y quizás no tienen que escucharme, pero el para qué está claro.