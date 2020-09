Woodward y Trump: ¿quién miente?

Hace dos años, cuando Bob Woodward publicó su libro Fear: Trump In The White House la reacción del presidente no se hizo esperar. El libro, dijo, es “un chiste” y “una estafa” y su autor, “un mentiroso”.

Curiosamente, después de este comentario demoledor, Trump le concedió 18 entrevistas a Woodward (grabadas por el periodista) y el resultado es Rage. El libro empezará a venderse esta semana.

Trump comentó recientemente que esta obra es “solamente otro ataque político más”, la describió como “aburrida” y dijo que Woodward está “perdiendo prestigio rápidamente”.

Woodward y Carl Bernstein, reporteros del diario The Washington Post, investigaron el escándalo de espionaje político conocido como Watergate. Su labor resultó en la renuncia del presidente Richard Nixon (1974).

Woodward también ha escrito libros sobre las presidencias de Obama y Bush, hijo. Famoso por su extraordinaria habilidad para obtener fuentes dispuestas a compartir con él los secretos de los poderosos, Woodward es temido, admirado y envidiado.

Rage demuestra su capacidad para obtener declaraciones que sorprenden, enfurecen y alarman. Un ejemplo: en febrero, Trump le dijo a Woodward que el coronavirus era realmente muy peligroso, que se diseminaba por el aire y que era peor que la influenza. Pero al público le dijo que el virus estaba bajo control y que los casos disminuirían hasta llegar cerca de cero.

Ahora Woodward está recibiendo duras críticas porque no publicó las declaraciones de Trump inmediatamente. Woodward ha dicho que ya muchos expertos en temas relacionados con la pandemia estaban contradiciendo al presidente. Ha sostenido también que, como autor, tenía la necesidad de chequear otras fuentes. Sin duda, eso era indispensable para que él pudiera ofrecer un contexto que permitiera al lector entender mejor las acciones de Trump.

¿Debió Woodward exponer las mentiras del presidente en febrero? Algunos han señalado que esa acción habría salvado vidas.

Asumo que el debate continuará. Pero, desde mi punto de vista, lo más importante es recordar quién fue el que dijo las mentiras.