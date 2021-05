Necesidad urgente de adaptarnos al cambio climático

La meta más optimista del Acuerdo de París sobre el cambio climático es reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (gei) lo suficiente para que el aumento de la temperatura promedio anual en el 2050 no exceda 1.5 grados Centígrados (C). De no ser posible, los científicos son enfáticos en que debemos reducir las emisiones de gei lo suficiente para que el aumento de temperatura no exceda 2 grados C. El propósito es disminuir la velocidad e intensidad de los impactos del cambio climático a niveles que podamos manejar.