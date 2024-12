La guerra que comenzó en Siria en 2011 nunca terminó. Ese conflicto empezó como una guerra civil cuando sectores desafectos del Ejercito Árabe Sirio desertaron y comenzaron una rebelión contra el gobierno de Bashar al-Assad. Más tarde, en 2014, el Estado Islámico en Irak y Siria (conocido también por sus siglas en inglés ISIS: the Islamic State of Iraq and Syria) lanzan una cruenta ofensiva contra los ejércitos de Siria e Irak conjuntamente.