El eterno cronista de la identidad boricua
Su producción artística constituyó un instrumento fundamental para reivindicar a la población afrodescendiente ante un racismo invisibilizado en el país, opina César Rey
23 de septiembre de 2026 - 9:30 PM
23 de septiembre de 2026 - 9:30 PM
Catalino “Tite” Curet Alonso fue, indiscutiblemente, uno de los compositores más influyentes y prolíficos en la historia musical de Puerto Rico y América Latina. Si bien su reconocimiento se fundamenta en su contribución esencial al género de la salsa, su extensa producción artística comprende boleros, baladas y otros géneros tropicales que lograron trascender fronteras geográficas y generacionales. Su legado, integrado por más de 2,000 composiciones registradas, se consolidó como un componente fundamental de la literatura popular contemporánea, funcionando como un archivo sonoro de la idiosincrasia caribeña.
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