La renuncia de Joe Biden a la candidatura presidencial para optar por un segundo término al mando del gobierno en Estados Unidos no debe sorprender. Después del debate con el expresidente Donald Trump, en junio pasado, los medios se enfocaron destacar la edad y habilidades mermadas de Biden. Sin embargo, muy poco se habló sobre los temas de importancia para los estadounidenses.

Mientras, las encuestas demuestran que los votantes están preocupados la economía y la guerra. Cualquiera que vio el debate entre Biden y Tump no tuvo la menor idea de cuáles son las políticas e intenciones de los candidatos.

La baja en el desempleo y un nivel moderado de crecimiento económico son esencialmente eufemismos para entender la realidad de la población trabajadora. Estos serían los menos beneficiados del crecimiento estructural, y el bajo desempleo no demuestra la precariedad laboral de décadas de su desregulación.

Y aun, dado cierto nivel de inversión, la pregunta es cómo ello mejoraría la vida de sus trabajadores. Por ejemplo, en el caso de la producción de vehículos eléctricos, sus estándares son más bajos y no sujetos a la regulación laboral de la producción de vehículos de combustible, y por lo cual, en teoría, la primera ha de reemplazar a la segunda, con regulaciones laborales inferiores.

Biden invirtió poco capital político en apoyar el proyecto de la Ley PRO (Protecting the Right to Organize Act). Esta fortalece toda una serie de derechos en el ámbito laboral, como el derecho a la huelga. Esta puede debilitar las leyes reaccionarias antisindicales tituladas “derecho al trabajo” enarboladas en 27 estados de la Unión.