Momentos mágicos con Rita Moreno

Estaba yo con unos amigos caminando por el sunset strip, el famoso sunset strip en Hollywood, California. Era 1975, yo acabadita de llegar a USA, cuando miré a mi izquierda y vi a Rita Moreno sentada en un restaurante con las puertas abiertas. De inmediato, como buena caridura y boricua, entré al restaurante directo hacia ella y muy excitada en mi inglés chamusqueado, le dije que era de Puerto Rico. “You’re here. I’m here. And we’re from Puerto Rico!” Ella me miró bien seria y me dijo en español puertorriqueño: “¿Y de qué pueblo tú eres, nena?” Le dije que de Fajardo y que acababa de llegar para estudiar y entrenar como actriz. Mirándome, me dijo: “Te deseo lo mejor”.