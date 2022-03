¿Qué hago yo leyendo a Primo Levi?

Me pregunto por qué he estado leyendo a Primo Levi como si me fuera la vida en ello. Comencé a leer la Trilogía de Auschwitz (Barcelona, 2011) en diciembre, cuando arreciaba la pandemia y cerraban las fronteras y la vida; y la terminé justo cuando comenzaba la invasión rusa de Ucrania. Entonces comprendí. Mi lectura era una lectura fraterna.