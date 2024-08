En esta ocasión, mediante una decisión judicial del Tribunal Supremo de Puerto Rico se nos dice con un cuasi oxímoron que “un registro consentido voluntariamente es válido, aunque la persona no tenga conocimiento de su derecho a no consentir” (Pueblo v. Álvarez De Jesús 2024 TSPR 087). Ello, al resolver que los agentes del orden público no tienen el deber de informar a la persona a ser registrada, sobre su derecho a no consentir sin consecuencias a realizarse la prueba de alcohol en la sangre.