¿Cuándo, cuánto y por qué pueden fallar las vacunas contra COVID?

Aproximadamente 85% de las hospitalizaciones por COVID-19 ocurren en personas que no están completamente vacunadas, queriendo decir esto que no han recibido al menos dos dosis de Pfizer o Moderna, o la dosis única de Johnson & Johnson. Por esa razón me llamó mucho la atención un artículo reciente en la prensa médica que comienza así: “Si bien las personas que están completamente vacunadas tienen un riesgo significativamente menor de enfermedad grave, se han reportado algunas muertes por COVID-19 entre personas completamente vacunadas”.