Cuarentenas seguras y perros gratis

Hay costumbres que rehúsan morir y peor todavia, hay personas que rehúsan olvidarlas. Yo les llamo robots de carne y hueso, entrenados para hacer automáticamente alguna labor específica, sin usar las neuronas para pensar. En el protocolo para COVID-19 que estamos llevando a cabo, cuando un paciente lleva ya diez días desde el primer síntoma de enfermedad, y 24 horas sin ningún síntoma, le explicamos que puede salir de cuarentena. Lo próximo que ocurre es que el patrono le exige que se haga dos pruebas de PCR (prueba molecular) corridas para permitirle reintegrarse al trabajo. Nosotros entonces le preparamos una carta con las nuevas normas del CDC que indican que esto no es necesario. En Corea del Sur han hecho un estudio que prueba que un PCR positivo en estos casos no indica capacidad de contagio, ya que cuando intentaron cultivar el virus, no fue posible. La conclusión lógica es que lo que produce estos resultados positivos son fragmentos inertes del virus y no el virus viable.

El CDC es una agencia federal muy respetada, y resulta irónico que, hace unos días, a un empleado del correo federal no le permitieran reintegrarse sin primero tener dos PCRs negativos. Le entregamos una carta con las nuevas normas del CDC, pero, aun así se negaron a recibir al empleado hasta que no tuviera al menos un PCR negativo. Por lo menos transaron por un PCR en vez de dos, pero sepan que hemos tenido pacientes que más de seis semanas después del diagnóstico y sin síntoma alguno, todavía siguen arrojando positivo para el PCR.

Todos conocemos de la actual escasez de reactivos para estas pruebas moleculares, pero a pesar de eso, los federales, y los no federales también, siguen exigiendo que se haga esta prueba innecesariamente. Yo les diría que, por favor, nos ayuden a utilizar bien este recurso limitado. No se conviertan en parte del problema ni en robots.

PUBLICIDAD

Y hablando de cuarentena, las mascarillas son cruciales como parte del proceso, pero no todas son igual de eficaces. Se supone que su uso reduce la probabilidad de que una persona infectada propague la enfermedad, pero hay más de una docena de tipos de mascarillas y hasta ahora no habían sido evaluadas científicamente. El pasado junio, en medio de la escasez de equipo protector, el CDC recomendó que se usaran mascarillas caseras que podían incluir hasta pañuelos, bufandas y bandanas. Esta decisión se hizo sin tener evidencia de cuán eficaces eran, pero recientemente un grupo de investigadores de la Universidad de Duke ha inventado un método, usando láser, para medir la eficacia de las mascarillas en reducir la transmisión de gotas cuando uno habla. Esta técnica es capaz de contar las gotas microscópicas que salen de la boca de una persona y se probaron 14 tipos diferentes de mascarillas para determinar cuáles funcionaban mejor.

Los resultados se acaban de publicar en la revista Science Advances. Determinaron la eficacia usando como punto de partida el hablar sin mascarilla. De todos los tapabocas, la N95 sin válvula, generalmente reservada para profesionales de la salud, fue muy superior con 100% de disminución de las microgotas. Pueden ser incómodas para respirar y por eso se han ideado unas N95 con válvula, pero estas disminuyen moderadamente la protección de las personas que rodean al usuario, ya que la válvula permite que el aliento salga por ese escape sin filtrar completamente las microgotas. La N95 con válvula tiene 85% de eficacia.

PUBLICIDAD

Sorprendentemente, las mascarillas quirúrgicas, usualmente de color azul claro y con cuatro pliegues uno encima del otro, son casi idénticas a las N95 en términos de su eficacia, con 99% de filtración de las microgotas. Las máscaras caseras de algodón son moderadamente eficaces, pero los pañuelos y bandanas solo son 66% efectivos, y por tanto debemos evitarlos. Aún peor, los cubrebocas que son de lana y en forma de anillo, que se colocan en el cuello y suben hasta la boca, muy populares entre los corredores, son peores que no usar máscara alguna. Al hablar a través de ellas se rompen las gotas grandes en una multitud de gotas más pequeñas, lo cual resulta en un aumento en el conteo. En el juego de béisbol de esta semana vi al gerente del equipo Los Angeles Angels usando ese tipo de mascarilla. Si surge un brote en el equipo, ya sabemos a quién achacárselo.

Sabemos bien que los perros pueden ser entrenados para detectar una serie de enfermedades, incluyendo el cáncer y la enfermedad de Parkinson. Pueden hacer esto debido a su mayor sentido del olfato. Se cree que 30% del cerebro de los perros se dedica a analizar olores. De hecho, el porcentaje de su cerebro dedicado a analizar los olores es 40 veces mayor que el de un humano.

En Londres están entrenando perros con el objetivo de que se conviertan en detectores de COVID-19, y se espera que sean capaces de encontrar el virus aun cuando el enfermo está asintomático. Sorprendentemente, un solo perro puede examinar hasta 250 personas por hora.

PUBLICIDAD

Tengo cuatro perros que viven felices sin dar un tajo. Le pregunto a la gobernadora, ¿me deja entrenarlos y donar sus talentos para ayudar a controlar el flujo de personas contagiadas en el aeropuerto? Mis cálculos indican que, entre mis cuatro perros, en 15 minutos pueden examinar a todos los pasajeros de un avión. Me parece que esto es mucho más eficaz, conveniente y práctico que exigirles a los viajeros que vengan con una prueba molecular. Si le cobran a cada viajero $1.00 por cada olfateada, eso sumaría hasta $14,000 diarios y la fila se movería mucho más rápido sin necesidad de ninguna prueba invasiva.

No pido nada a cambio, solo que les provean el alimento durante sus horas de trabajo. Ni siquiera exijo beneficios marginales. Eso sí, necesitaría un seguro por si acaso el más chiquito y bravo, llamado Chorizo (porque eso es lo que parece), le pega una mordida a alguien por no usar mascarilla. Está entrenado para eso y no tengo intenciones de desentrenarlo.