El COVID-19 y Juan Ponce de León

Gracias a Gloria y Pedro, lectores de estas columnas, por razones que no vienen al caso, han hecho posible que desde mi apartamento pueda ver todos los cruceros que atracan en San Juan. Me he dado cuenta de lo activa e interesante que es esta industria, pero a pesar de esto, no estoy muy convencido de que en medio de esta pandemia me quiera montar en uno. Con tal de hacerlos más atractivos, hay ofertas muy tentadoras en internet. Esto incluye especiales de hasta 58% de descuento, y muchos incluyen barra abierta, lo cual lo hace todavía menos atractivo para mí, porque el exceso de alcohol promueve la indisciplina y la resistencia a los reglamentos.