Opinión
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¿Están listos nuestros hospitales para un terremoto?
El terremoto venezolano dejó más de 12,666 heridos. Los primeros insumos en agotarse fueron sangre, antibióticos, gasas, anestésicos, combustible y agua potable, destaca Fernando Cabanillas
12 de julio de 2026 - 12:45 AM
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