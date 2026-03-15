HIT en el Clásico contra el cáncer
Un equipo científico ha anunciado un avance que podría cambiar fundamentalmente el paradigma terapéutico de más del 90 % de los cánceres humanos, destaca Fernando Cabanillas
15 de marzo de 2026 - 12:30 AM
15 de marzo de 2026 - 12:30 AM
Por décadas, los llamados tumores sólidos como el de páncreas, ovario o riñón, han sido el gran desafío de la inmunoterapia moderna. Hemos visto avances impresionantes en tumores hematológicos como leucemias, linfomas y mielomas. Estos avances son mayormente debidos a inmunoterapia con anticuerpos monoclonales y, más recientemente, con los anticuerpos biespecíficos y con las células CAR-T. Las terapias de células CAR-T (del inglés Chimeric Antigen Receptor T-cells) son diseñadas para reprogramar el propio sistema inmune del paciente. Se extraen linfocitos T de la sangre, se alteran genéticamente en el laboratorio para que reconozcan una proteína de la superficie tumoral y luego se reintroducen en el paciente para buscar y destruir esas células cancerosas.
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