Un huracán recién descubierto

Anteriormente me he referido a la famosa tormenta de citoquinas, que es lo que se ha propuesto como la causa de la muerte por COVID-19. Hemos hablado también del uso exitoso de cortisona para prevenir esa tormenta. Hoy nos toca hablar de un huracán de bradiquinina, más peligroso que una tormenta, y además insensible a la cortisona.

No creo que exista otra enfermedad de la cual hayamos aprendido tanto en tan poco tiempo, debido al intenso enfoque de médicos y científicos a nivel mundial. Recuerden que el primer caso de COVID se describió en China el 17 de noviembre de 2019, hace solo 10 meses.

El COVID-19 nos ha proporcionado una inmensa y diversa cantidad de información. El ejemplo más reciente es la investigación reportada por Michael Garvin, del Oak Ridge National Laboratory, en las montañas de Tennessee. Si me hubiesen pedido que adivinara de dónde vendría el próximo descubrimiento, jamás hubiese cruzado por mi mente este laboratorio del Departamento de Energía de los Estados Unidos.

Allí se llevan a cabo investigaciones básicas y aplicadas para ofrecer soluciones a problemas en energía y seguridad. Pero el doctor Garvin, un investigador científico y biólogo molecular, junto al director de la División de Biociencias de ese laboratorio, Daniel Jacobson, lograron acceso a nueve muestras de lavado bronco-alveolar, que es un fluido proveniente del tracto respiratorio inferior de pacientes con COVID. Estas muestras se recogieron en pacientes de Wuhan, China, con el propósito de estudiar el virus. El componente de células humanas se iba a descartar, pero ellos lo rescataron y lo sometieron a un análisis en una supercomputadora del Oak Ridge National Laboratory.

Jacobson se refirió al momento en que descubrieron la existencia del huracán de bradiquinina: “Esta es una de esas raras ocasiones en las que realmente se puede vincular todo a un momento eureka. Estaba mirando los datos y de repente vi algunos patrones muy distintos y únicos en los genes de renina-angiotensina y bradiquinina. Eso nos llevó a profundizar en el sistema regulador de la presión arterial”.

El sistema de renina-angiotensina, o RAS, y la bradiquinina regulan la presión arterial y el equilibrio de líquidos en el cuerpo. Sabemos que los casos severos de COVID pueden tener un bajón importante en la presión arterial que se traduce en shock. Por tanto, a Jacobson le hizo sentido que la molécula bradiquinina estuviera involucrada en este huracán.

Utilizando las dos supercomputadoras más poderosas del país, compararon la expresión de los genes de pacientes con COVID-19 con 17,000 muestras de individuos no infectados para ver qué genes se expresaban normalmente y cuáles se activaban con el COVID. Con estas supercomputadoras, el equipo completó los cálculos en una semana en lugar de meses que hubiese tomado con una computadora personal. ¿Y qué descubrieron?

Primero, un poco de trasfondo. Ya sabemos con certeza que el COVID entra al cuerpo humano juntándose con un receptor conocido como ACE-2, presente en la nariz y pulmones, entre otros. Una parte del virus reconoce la enzima ACE-2 a la cual se engancha y así logra penetrar a nuestro cuerpo. Una de las funciones de ACE-2 es descomponer la bradiquinina, que es una sustancia que normalmente nos dilata los vasos sanguíneos, así bajándonos la presión arterial. Al descomponer la bradiquinina, la enzima ACE-2 tiende a subirnos la presión.

El descubrimiento de que la bradiquinina está involucrada como causante de algunas de las complicaciones de COVID no debe sorprendernos. La presión arterial puede bajar en pacientes afectados del virus como resultado de que la bradiquinina se produce en exceso y además causa un aumento en permeabilidad de los vasos sanguíneos, trayendo como consecuencia la acumulación de líquido en los pulmones.

Otro aspecto del estudio del laboratorio de Tennessee es que el COVID-19 aumenta la producción de ácido hialurónico en los pulmones. Esta sustancia es común en jabones y lociones porque absorbe más de 1,000 veces su peso en líquido. La acumulación de líquido en los pulmones y el aumento de ácido hialurónico crean un gel con la consecuencia que Jacobson describe como “tratar de respirar a través de gelatina”.

Los investigadores alegan que “la patología de COVID-19 es probablemente el resultado de las tormentas de bradiquinina en lugar de las tormentas de citoquinas”. Yo opino diferente, porque el descubrimiento del rol de bradiquinina en COVID me parece que aplica solo a una minoría de casos. Las muestras que estudiaron Garvin y Jacobson provenían de pacientes con enfermedad muy avanzada y es probablemente en esos casos que esta sustancia juega un papel importante. Los casos menos avanzados responden bien a cortisona y sabemos que el exceso de bradiquinina no responde a ese fármaco; por tanto, no es concebible que esté involucrada en las etapas tempranas.

Los investigadores abogan por interferir con la bradiquinina para contrarrestar el exceso de líquido presente en los pulmones de los pacientes con COVID. Como ya hay medicamentos aprobados para interferir con la acción de bradiquinina, se han comenzado a utilizar en varios ensayos clínicos.

Mientras no esté disponible la vacuna, la batalla se gana mediante la búsqueda de fármacos que puedan evitar que el daño a los pulmones de los enfermos sea irreversible. Sabemos de la obsesión del presidente Trump por comercializar la vacuna antes del 3 de noviembre. Desde luego que él está contando con eso para ganar las elecciones. Se le ve la costura, ¿no?

La prisa no es buena consejera, pero se comprende que el presidente sienta que se le acaba el tiempo para dar un golpe maestro y anunciar que tan pronto resulte reelecto, o antes, vacunará a todos los estadounidenses. Si no se consigue que esté lista la vacuna contra el COVID, debería al menos dar un primer paso y anunciar que él se vacunará contra la intolerancia. La vacuna debe consistir de un virus atenuado de Ira, Improperios e Impertinencias, con la esperanza de que desarrolle anticuerpos neutralizantes en contra de todos estos atributos. Como efecto adverso, puede que se le hinche un poco el brazo en la zona del pinchazo, pero el mundo tendrá un poco de paz.