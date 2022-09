Una prueba de sangre para detectar el cáncer

En estos días, conversando con una paciente, fiel creyente en la detección temprana del cáncer, me cuestionó si además de la mamografía anual, la prueba de Papanicolau (“el Pap smear”) y la colonoscopía, se podía hacer alguna otra prueba para detección temprana. Me pareció muy pertinente y oportuna la pregunta. Hasta me sentí inadecuado, porque es increíble que, con tantos adelantos, todavía los médicos no podamos identificar otros tumores malignos en sus etapas tempranas usando algo más sencillo, más eficaz y mucho menos invasivo que lo que tenemos disponible en este momento.