Incompetencia manifiesta en la CEE

La Comisión Estatal de Elecciones, con su desorganización y la falta de experiencia electoral de su plana mayor, no está preparada para administrar las primarias del 9 de agosto, muchísimo menos los comicios del 3 de noviembre.

Está claro que el presidente actual del organismo, Juan Ernesto Dávila, no debería estar dirigiendo estos procesos. Ha demostrado falta de liderato para administrar la CEE y una ausencia total de voluntad para imponer orden en un sistema que no ofrece garantía alguna contra el fraude.

Este diario informa en su edición del lunes que, a escasas dos semanas de la fecha de las primarias, que ya fueron aplazadas en junio debido a la pandemia provocada por el coronavirus, no hay reglamento para el voto adelantado fijado para dentro de seis días y se desconoce si las polémicas máquinas de escrutinio electrónico estarán listas para hacer su función.

Mal almacenadas, faltas del mantenimiento adecuado y seguramente desprovistas de los avances tecnológicos habidos desde las elecciones de 2016, los electores no tendrán ninguna garantía de que sus votos serán adjudicados correctamente por los lectores digitales. Eso significa que, aunque no existiera voluntad de fraude de ninguna de las partes en el proceso, no se podría asegurar que no lo haya.

Si se sigue adelante sin enmendar las fallas actuales, las primarias de los partidos Nuevo Progresista y Popular Democrático, que en circunstancias normales atraerían a muchos electores, podrían convertirse peligrosamente en un mero simulacro para probar el sistema.

Están en juego las candidaturas de ambos partidos a la gobernación, más nominaciones legislativas y municipales, por lo que permitir la celebración de un proceso sin garantías de pulcritud representa una falta de respeto a la voluntad de los electores y, por ende, a la democracia misma.

Pero hay más. La incompetencia manifiesta de los altos cargos de la CEE se complica con la entrada en vigor de una ley electoral aprobada unilateralmente por el partido de gobierno, desechando el consenso que debía presidir la discusión de cambios drásticos en las reglas que rigen los procesos electorales.

Tras 12 meses convulsos transcurridos desde que el país hizo historia forzando la renuncia de Ricardo Rosselló Nevares, los gobernantes han demostrado que no aprendieron nada del Verano de 19.

Hemos vivido la instalación de una gobernadora no electa que llegó prometiendo que no sería candidata en estos comicios y, sin embargo, se postuló y gobierna ignorando muchas veces los derechos constitucionales.

Hemos padecido la tragedia de los continuos temblores de tierra en el suroeste y el pésimo manejo —politiquero, y poco ético y con sospecha de ilegalidad— de ayudas para los damnificados, al punto de que la propia gobernadora Wanda Vázquez está bajo investigación de dos fiscales especiales independientes.

Hemos sufrido junto al resto del mundo de la pandemia de COVID-19, pobremente gestionada por el gobierno y actualmente en una fase de drástico aumento de contagios que han resultado en numerosas hospitalizaciones y al menos 201 muertes.

Es en este ambiente enrarecido de pandemia y abandono de los más necesitados, con un liderato gubernamental en entredicho y una CEE que es reflejo de la crisis, que populares y penepés están siendo convocados a acudir a las urnas el 9 de agosto.

No hay que ser adivino para anticipar el caos que se avecina si no empezamos ya a salvar los escollos.

Señor Dávila, usted es el primero en la lista. Renuncie.