El papel trascendental de los latinos en Estados Unidos

Como puertorriqueño e hispanoamericano, estoy orgulloso de mi herencia y la libertad que he disfrutado en nuestra gran nación. Libertades y oportunidades de crecimiento personal y profesional que me han permitido el privilegio y, con la ayuda y bendiciones de Dios, servir a mi comunidad, a mi Nación y al mundo al más alto nivel de la academia, la medicina, el mundo corporativo y el gobierno. He trabajado con personas increíbles de todas las razas, nacionalidades y religiones.