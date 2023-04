A una nariz

Acabo de recibir un catálogo de regalo. Se trata de Juan de Pareja; Afro-Hispanic Painter in the Age of Velázquez, una exhibición extraordinaria en el Metropolitan Museum of Art de Nueva York co-curada por Vanessa K. Valdés (doctorada en Vanderbilt y provoste asociado de CUNY) con David Pullins. La exhibición dura hasta el 16 de Julio.

Vanessa es una especialista de la obra del famoso puertorriqueño Arturo Alfonso Schomburg, y fue a través de la investigación de este intelectual del igualmente famoso Harlem Renaissance, que Vanessa llegó a interesarse por Pareja, un pintor Afro-Hispano, nacido en 1608 en Antequera, España, hijo de esclavos, y esclavo del famoso pintor español Diego Velázquez.

La historia de Pareja y Velázquez es la historia truculenta de un esclavo y su señor. No se sabe a ciencia cierta cuando Velázquez entró en posesión de Pareja, pero sabemos que fue su amo por muchos años, que lo empleó en su estudio de Madrid, que viajó con él por Europa, que pintó su retrato como carta de presentación durante el viaje, y que lo usó como copista de sus retratos, como el caso del Rey Felipe IV. Velázquez manumitió a Pareja después del viaje, cuando Pareja tenía 46 años. Como era usual, el pintor siguió bajo el servicio de Velázquez hasta que su antiguo amo murió, seis años después.

PUBLICIDAD

José de Pareja fue un pintor Afro-Hispano, esclavo del famoso pintor español Diego Velázquez. En la foto la obra Retrato de Felipe IV del español Diego Velázquez. (Foto Prensa Asociada / Museo del Barrio)

La exhibición cuenta con unos pocos cuadros firmados por Pareja y otros atribuidos a él. Todos son extraordinarios. Son de una gran variedad de temas, y lejos de ser meras copias del estilo de Velázquez, reflejan la sensibilidad y el estilo de un pintor que se quiere separar de su maestro, por no decir de su amo. El catálogo llama la atención sobre su forma algo monstruosa, inflada, voluminosa de representar el cuerpo de sus modelos, y sobre todo la cara de sus retratados. Tal vez el más ejemplar sea la copia del retrato de Felipe IV, que me recuerda aquel soneto satírico de Quevedo “Érase un hombre a una nariz pegado, érase una nariz superlativa…”

El rostro del Rey a tres cuartos, con un trasfondo negro, vuelto a su derecha, pero mirando intensamente al espectador, me recordó una de las obras más bellas del Museo de Arte de Ponce: “El Cardenal Don Gaspar de Borja y Velasco” (1643), de Velázquez. Pero, sobre todo, la nariz de Felipe IV me recordó la nariz del Cardenal. Una nariz rosada, bulbosa, enorme que de niño siempre me producía risa, para la consternación de mi abuelo.

Me enteré que algunos expertos han cuestionado la originalidad de este cuadro. Que podría ser una copia del estudio de Madrid donde trabajaban varios copistas, inclusive Juan de Pareja. El contraste entre la belleza del cuadro y la monstruosidad de la nariz, me llevan hoy a preguntarme si lo que tenemos en Ponce es un original … de Pareja.

PUBLICIDAD

Como quiera que sea, la exhibición me ha hecho repensar a los Old Masters, como viejos amos de artistas esclavizados.

TE PUEDE INTERESAR:

Juan de Pareja y Arturo A Schomburg: una historia extraordinaria, por Carmen Dolores Hernández