Boricua en Florida: desafíos y esperanza tras el golpe de Ian

Amanecimos ayer con un día soleado y lleno de esperanza. Sin embargo, al mirar alrededor, reconocemos los daños tan inmensos que ha dejado el huracán Ian en Florida.

Este lunes me pasé el día, como todos los lunes, en mi centro de Learning In Motion Private Tutoring. Entre trabajar con nuestros estudiantes, me pude comunicar con todas las familias, confirmando que cerraríamos martes y miércoles pues entendíamos lo importante que sería respetar el huracán que venía de camino. Sin embargo, me comuniqué ayer otra vez con las familias para dejarles saber que reconocemos que para algunas pasarán días, semanas o meses antes de que puedan regresar a nuestro centro.

El huracán Ian arrasó con las áreas del suroeste de Florida, especialmente en las costas de Marco Island hasta Port Charlotte. Ian, al igual que Fiona, actuó indiscriminadamente y nos afectó a todos de una manera u otra. Todos en posición de avisar y educar hicieron su trabajo. Advirtieron que este huracán sería fuerte con vientos y con mucha agua. Repitieron lo importante que es estar preparados. Dieron avisos urgentes a los que viven cerca de la costa y de los ríos. Explicaron que, sin duda, habría inundaciones. Sin embargo, ahora nos encontramos sin palabras para describir lo que ha dejado Ian en su camino.

En mi círculo de amistades puedo identificar a cinco personas que han perdido sus viviendas por completo. Tres vieron sus casas desaparecer bajo el agua y quedar en ruinas flotando hacia el mar. Una de ellas tuvo que subir al techo de su casa de dos pisos para pedir ayuda de rescate.

Las islas de Sanibel y Captiva han quedado desconectadas por completo de nuestra área pues la fuerza del agua se ha llevado partes del puente. Negocios de todo tamaño y de todo tipo de servicios han desaparecido del área de Fort Myers Beach, Captiva, y Sanibel. Los afectados están entrelazados unos con otros. Los muchos hoteles que tendrán que cerrar dejan a sus empleados sin trabajo. Estos empleados tienen familia. Igual los de restaurantes, tiendas de recordatorios y muchos más. Y, sin duda, el efecto de dominó irá mucho más allá.

Familias cuyas casas han sido destrozadas tendrán que buscar alojamiento con familia o amistades. Familias que han perdido a un ser querido se enfrentan a un dolor inmenso. Los retos económicos, emocionales y sociales serán monumentales.

Nuestro gobierno local ha comenzado a proveer ayuda, pero entendemos que tener paciencia será importante para todos, pues el proceso es lento.

La comunidad latina en el área de Fort Myers tiene corazón. Y, en momentos como estos, esa comunidad se destaca por la ayuda que les ofrece a todos. Bob Hernández, dueño de maquinaria pesada, se ha dedicado a remover árboles de las calles y de los patios de otras personas. Estaciones de radio latinas han puesto de su parte para comunicar a los radioescuchas mensajes importantes en cuánto a la apertura de tiendas, dónde conseguir agua y gasolina, y cómo pedir ayuda a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA).

Semanas atrás, Fiona dejó a Puerto Rico y otras islas con daños, y sin luz ni agua. Esto lo sé pues nuestra hija mayor vive en San Juan. Ella, junto a cientos más, esperó una semana por que le volviera la electricidad. Sin duda, hay algunos en Puerto Rico que todavía están sin servicio de energía y posiblemente sin agua potable.

Nos unimos a todos nuestros amigos latinos en Puerto Rico que pasarán otra noche sin luz. Esperamos contar con nuestro gobierno local, federal y nuestra comunidad latina para que aquellos más necesitados reciban ayuda inmediata.

Doy gracias por la suerte de haber sufrido muy pocos daños. Pero este capítulo acaba de comenzar. Cada nuevo día traerá retos para todos aquellos que han perdido tanto. Nuestra comunidad latina brindará ayuda a todos con amor y orgullo.

