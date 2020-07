¿Dónde ha quedado la vida en esta pandemia?

Por más de tres décadas el Partido Republicano se vendió como el partido “pro life.” Era puro mercadeo. El mismo partido nunca interrumpió la exportación de la muerte a países del oriente medio vía aventuras militares. Y la santidad de la vida solo existía en el vientre y se esfumaba ante la luz de los nacidos. Si el recién nacido era un negro, latino o blanco pobre, quedaba entonces en las garras de la miseria y los cariños del mercado. Ya en la adolescencia, estaría en la mirilla del aparato policiaco y judicial. Muchos serían asesinados en la “custodia” de tal aparato sin que eso perturbara a los republicanos.

El desprecio a la vida, cristalizado en la ideología global del mercado, explica porque, desde el 2008, al menos 38,000 empleos han desaparecido en el sector de la salud en estados y municipios. Es el precio del neoliberalismo, apoyado por republicanos y demócratas, pero mucho más por los primeros.

En una investigación de Prensa Asociada:

“Ohio’s Toledo-Lucas County Health Department spent $17 million, or $40 per person, in 2017.

“More than three-quarters of Americans live in states that spend less than $100 per person annually on public health. Spending ranges from $32 in Louisiana to $263 in Delaware…”

Contra las recomendaciones de los expertos, Trump insistió en una de sus auto-celebraciones en Oklahoma donde los oficiales de su campaña removieron letreros que exhortaban a los presentes a mantener distancia.

En Texas, Greg Abbott impuso una reapertura a destiempo. La “libertad” tejana, la actividad económica, y un mandato estatal sobre el uso de mascarilla no podían coexistir. Esa libertad exigía bares con gente ensardinada y lugares públicos bañados en festividad.

En Florida, Ron DeSantis, siguió el mismo sendero, pero tratándose de un trumpiano más puro, sus palabras y acciones tenían que ser copia de su líder. Cuando los contagios comenzaron a aumentar, De Santis explicó la “causa.” Los trabajadores agrícolas, los migrantes, eran los responsables. Esto no tenía nada que ver con los hechos, pero sí con la supremacía blanca del trumpismo y su obsesión con las minorías raciales.

Con el doble jinete de Abbott y De Santis, el caballo gris y apocalíptico galopa. En dos días seguidos (30 de junio y 1ro de julio), Estados Unidos tuvo sobre 50 mil nuevos contagios. El jueves 1ro de julio, Texas informó 7,915 casos. Florida ya tiene sobre 200 mil casos.

Ahora que el virus arropa estados republicanos, Trump necesitó otra auto-celebración. En Mount Rushmore, la suerte fue echada. El grito angustioso de Black Lives Matter es, para Trump, a “hate sign.” Extirpar las rémoras que exaltan la esclavitud es una guerra contra “our culture.” Lo impresionante es que estas palabras son una defensa explícita del racismo blanco. Y la supremacía racial, para Trump, es “our culture.” En su mitin en South Dakota, no se requirieron mascarillas. Ni distanciamiento social. Quizás, como expresara Nietzsche, es un caso del mundo instintivo revelando verdades: ese acto fue otra celebración de la muerte, la esclavitud, y Trump. La esperanza es que también haya sido uno de los últimos aleteos del Partido Republicano, the Party of Death.