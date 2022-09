Fiona despierta en la diáspora boricua el trauma de María

Como un balde de agua fría por la cabeza. Así nos sentimos los puertorriqueños en la diáspora cada vez que emiten un aviso de huracán o tormenta para el Caribe. Usualmente nos enteramos en el supermercado, en el mall o donde primero nos encontremos con otro puertorriqueño.

Desde ese momento, comenzamos a sentir de nuevo las viejas palpitaciones que nos provocaron los estragos del huracán María. Como si nos arrancaran la curita de cantazo, esa que tapaba y protegía las viejas heridas y que ahora quedan de nuevo a la intemperie, abiertas a todo tipo de peligros, miedos y horribles posibilidades.

Entramos corriendo en las redes sociales para buscar apoyo de otros puertorriqueños, y de paso, saber lo que está pasando. Pero lo primero que encontramos es una ristra de memes con chistes de la tormenta que se avecina. Que si Fiona es la novia de Shrek, que si va para Puerto Rico a pasarse el fin de semana, que si viene a casarse con LUMA. Qué risa. Entre el miedo a lo que pueda suceder y las imágenes graciosas de Fiona, no podemos dejar de ser netamente puertorriqueños. Nos reímos hasta en la víspera de una posible desgracia.

PUBLICIDAD

Imagen infrarroja del satélite GOES-East que muestra la tormenta tropical Fiona. Esta imagen, tomada en la mañana del 16 de septiembre de 2022, es una combinación del análisis a GeoColor (visible) e infrarrojo. (Suministrada)

De ahí pasamos directamente al próximo recurso. No me refiero al noticiero, sino a la familia. “¿Mami, están bien? ¿Sabes que para Puerto Rico va una tormenta?” Comenzamos a hacer preguntas como si trabajáramos en FEMA. A recordarles a todos la importancia de las baterías, de las comidas en lata, del agua potable y, sobre todo, que no dejen las cosas para última hora.

Al final recibimos de vuelta un “Cuídate mijo, y que Dios te bendiga’, como si fuésemos nosotros acá en el norte los que necesitáramos protección. Pero bueno, la suerte está echada. Entonces solo queda esperar y pedirle al universo que los vientos se disipen, que el ojo se desvíe en su ruta, y que cuando vuelva a salir el sol se haya disipado la tormenta.

LEE MÁS:

Los ciclones Hugo y María en la memoria boricua, por Nilsa Pietri Castellón

Desorganizada, organizada o asimétrica: qué esperar de la tormenta Fiona, por Israel Matos

La tormenta Fiona ante el lente crítico, por Brenda Torres Barreto

Qué hacer ante el riesgo de inundaciones y deslizamientos por la tormenta Fiona, por Astrid Díaz