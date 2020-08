Primarias 2020: el país como vergüenza

Es un lugar común, para algunas pequeñas mentes, ese argumento contra los que habitamos la diáspora sobre las bienandanzas de “vivir en la estadidad”. En esas mentes de, a lo sumo, dos por dos de dimensión lateral y ninguna profundidad, la diáspora “disfruta” y no debe intervenir en asuntos de Puerto Rico. No creo que son muchas y menos aún que sean representativas de la decencia colectiva que tenemos, allá y acá, y que ha testimoniado su valía en resistencias contra el abuso.

Lo que nunca se menciona es cómo el régimen colonial y sus elites beneficiadas son estigma, motivo de vergüenza para muchos de nosotros. Hablo del régimen y no de las gentes, de una colonia que es hoy charca, imagen fatídica de estancamiento, y que puede admirar los logros de boricuas en Estados Unidos sin pensar en lo obvio. Lo obvio: muchos de los que medran en el Norte estarían desempleados en Puerto Rico. El caso más dramático es Alexandra Ocasio Cortés, una inteligencia digna y valiente que le ha enseñado a trumpianos y a algunos demócratas cómo pensar y actuar a favor de las mayorías. Todo una “celebrity” en Estados Unidos. Pues bien, en Puerto Rico habría participado en las huelgas estudiantiles, sido tildada de “subversiva,” y ahora estaría “empleada” en algún comedor comunitario.

Hablo de una colonia cuyo gobierno, después del huracán María, se apresuró a otorgar un contrato de $300 millones a una empresa desconocida y cuya “oficina” era una cabaña en los matorrales de South Dakota.

Estamos ante un país bajo la tutoría de la Junta. Traducción: los locos y los menores son los que necesitan tutores en reconocimiento de sus incapacidades, permanentes o temporeras, en su raciocinio. La Junta le dice a la elite cuánto gastar y si el presupuesto “deliberado” por legisladores tiene solidez empírica o está fundamentado en fantasías partidistas.

Tener tutores armoniza con la visión de las elites de Washington sobre la isla. Puedo informarla. Nos ven como una caverna de pillajes, cleptómanos en acecho de arcas públicas, que buscan “gobernar” con el dinero de los americanos. Para estas elites, los puertorriqueños no saben ni pueden gobernarse. Por eso necesitan tutores y un monitor que vigile las mesadas federales. Y por supuesto, para el sector más retrógrado de esa elite, Puerto Rico también es una posesión que, para el presidente, “could well be an excuse to make a few bucks”.

Pero en nuestra historia moderna, con la excepción, también bajo el Partido Nuevo Progresista (PNP), de un apagón que paralizó el conteo de votos el día de las elecciones en 1980, Puerto Rico ha sabido organizar elecciones. No siempre enteramente limpias, gracias a los lápices mágicos de los funcionarios de colegio, pero lo suficientemente pulcras para no invalidar resultados.

Hasta estas pasadas primarias que fueron otro evento de vergüenza para los de aquí y para la diáspora.

¿Se quiere, acaso, que la Junta también administre las elecciones? ¿Algo así como a principios del siglo 20, cuando un funcionario norteamericano “supervisaba” nuestros comicios?

Hubo problemas logísticos: falta de papeletas, equipo dañado, largas filas bajo el sol de agosto. Fue responsabilidad de dos comisionados electorales.

Hubo, además, un problema que no tiene explicación alguna: decenas de camiones con material electoral no llegaron a numerosos precintos.

La gran consolación es que todo proceso electoral con rivalidades y presupuestos como premios es gobernado por dos leyes eternas. Primera: cualquier irregularidad impone sospecha de ilegalidad. Segunda: cuando la irregularidad interrumpe un conteo, una sola pregunta debe ser contestada: ¿quién se beneficia? La respuesta explicará lo ocurrido e identificará posibles culpables.

Cierta situación novel escapó estas leyes. El caos primarista impuso un estado de excepción para el que todo estado de derecho establece, por adelantado, salidas institucionales. Aquí no hubo ninguna de esas salidas. Lo que ocurrió fue un acuerdo entre dos presidentes de partidos que “recomendaron” a la Comisión Estatal de Elecciones la paralización de la votación.

¿Por qué, en este pasado cuatrienio, todo lo hecho y lo que hace el PNP tiene como sombra la sospecha, la irregularidad, los famosos gatos confinados, y las tan conocidas siluetas de los federales o de algún fiscal independiente?

¿Por qué un partido, acusado de amañar una reforma electoral para esquilmar unas elecciones, se las arregla para organizar unas primarias que confirman un posible robo en noviembre?

¿Por qué, en un presente que se repite, el gobierno le da municiones a Washington para “explicar” su desprecio?

Un partido que no puede siquiera organizar unas primarias decorosas quiere pedir la estadidad.

El país es una vergüenza. Para los que la habitan y para los de la diáspora.