Tiempos de peligro electoral en los Estados Unidos

No está de más repetirlo: son tiempos de peligro para las elecciones norteamericanas. Donald Trump ha dicho que solo pierde, si el voto es amapuchado (“rigged”); que el voto por correo será fraudulento; que las elecciones deben aplazarse; y en el más reciente “trip” de sus desconciertos mentales, que enviará alguaciles a los centros de votación.

Milicias armadas de derecha pavonean su pólvora. Las muertes continúan. En un hecho insólito que ilustra los tonos macabros del presente, todo un general necesita decir que no anticipa ningún rol para los militares en el proceso electoral.

A esto hemos llegado.

Con Trump siempre hay que distinguir entre las amenazas reales y los aguajes, y tomar ambos seriamente. La mayoría demócrata en la Cámara de Representantes hizo muy bien en llamar a capítulo al jefe del correo federal, Louis DeJoy, para confrontarlo con las serias alegaciones sobre el uso del correo para suprimir votos.

DeJoy, donante republicano y quien ha impuesto medidas de austeridad que limitan y atrasan la distribución de la correspondencia, se comprometió a suspender los cambios. Tal compromiso no debe impresionar.

En realidad, y a juzgar por la información ofrecida por la prensa confiable, el voto por correo es asunto algunas certezas y muchas interrogantes. El peligro de fraude es una invención republicana. La investigación más rigurosa sobre el tema encontró 491 casos entre el 2000 y el 2012.

Mientras, la posible carencia de fondos del correo no existe. La agencia aún cuenta con $21,000 millones en efectivo. Sugerir una incapacidad logística ni siquiera entra en el terreno de la seriedad. Por ejemplo, en las elecciones de 2016 participaron 146 millones de electores y el 24% de estos emitió un voto por correo. Como indica un artículo en Reason Magazine, aun si todos esos 146 millones votan por correo y envían su voto el mismo día, esto constituiría el 30% de la capacidad del correo federal. Cada año, el correo hace alrededor de medio billón de entregas en el periodo navideño, y si todos los votantes registrados participan en la elección, el total sería menos que lo procesado durante el periodo navideño.

La campaña trumpista contra el voto por correo tiene otras bases. En Florida, por ejemplo, para mediados de junio, las solicitudes de votantes demócratas para votar ausente superaban por 300,000 las solicitudes de los republicanos. En Carolina del Norte, y para julio de este año, la cantidad de pedidos de voto ausente era cinco veces más alta que en el 2016. El 54% de esas peticiones provenía de votantes demócratas.

Aclarado esto, quedan interrogantes. Es dudosa la capacidad logística de muchos estados para imprimir papeletas, dotarlas de un código que facilite su rastreo, y enviarlas a tiempo. Si DeJoy impone un atraso en la entrega de votos, estos corren el riesgo de no ser contados.

A esta realidad se unen los trucos republicanos, siempre activos en anular votos de minorías.

En Georgia, los republicanos legislaron para que cada votante tuviese una firma que fuese exactamente la misma al momento de registrarse. En el 2018, el 80% de los votantes excluidos por tal ley fueron afroamericanos. Una demanda legal los obligó a desistir de sus designios.

Texas permite el permiso para portar armas como identificación legítima, pero no la identificación de un estudiante universitario.

Sobre otra de las faenas republicanas, la depuración de listas electorales para borrar votantes de minoría, el Brennan Center, encontró que de 2016 a 2018, un total de 17 millones de votantes fueron desahuciados de los registros electorales en Estados Unidos. El porcentaje mayor ocurrió en los estados donde la supremacía racial una vez alardeó y practicó su terrorismo.

[A mediados de julio, el National Radio Program informó que 65,000 papeletas enviadas por correo fueron descalificadas por haber llegado tarde muy a pesar de que fueron enviadas a tiempo. Aquí la raíz se encuentra en leyes estatales que descartan votos que no lleguen para el día de las elecciones aun cuando se envíen con bastante antelación.]

De acuerdo con un análisis del Washington Post, más de medio millón de votos fueron anulados en 23 estados en las pasadas primarias. Y en tres estados decisivos, Michigan, Pennsylvania y Wisconsin se anularon 60,480 votos. Al tomarse en cuenta que Trump prevaleció en dichos estados con una ventaja de alrededor de 80,000 votos, sabemos que cualquier supresión puede determinar la elección presidencial.

Llegamos a lo siguiente: el presidente no aceptará una derrota y tiene como jefe de correos a un seguidor y donante republicano. Hay estados que necesitan flexibilizar el requisito de fecha límite y no alegar atrasos para descartas votos. Todo esto es muy precario. No hay que contar con que el liderato republicano honrará normas constitucionales y más bien que serán eco de su “gran líder,” estaca y garante de la civilización occidental.

Por supuesto, una elección donde minorías raciales, crucificadas por el COVID-19 y por las políticas trumpistas, voten masivamente no augura nada positivo para Trump y su partido.

Sin embargo, hay esperanza. Con un número record de votantes en noviembre y una derrota aplastante, los tuits volcánicos del presidente se irán desvaneciendo y quedarán como alaridos silentes en la madrugada del 3 de noviembre.

Son tiempos de peligro.