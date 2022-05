Sobre este columnista

Catedrática de Estudios Caribeños, Latinoamericanos y Latinos en la Universidad de Texas en Austin, donde enseña en el Departamento de Estudios Africanos y de la Diáspora Africana, así como español y portugués. Su tercer libro, "Caribes 2.0: New Media, Race and the Afterlives of Disaster" será publicado por Rutgers UP en el 2023. Recibió la beca del Op.Ed. Public Scholars Project, en la Universidad de Texas, Austin, 2022-2023.