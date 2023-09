Un sistema de salud al borde de la asistolia en Puerto Rico

Una emergencia de salud pública de proporciones devastadoras se cierne sobre el sistema sanitario en Puerto Rico. No es simplemente un caso de deterioro progresivo. El pulso del sistema de atención médica es cada vez más débil, arrastrado hacia un abismo del cual podría no volver jamás, si no tomamos iniciativas urgentes.